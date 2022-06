Défi Viva for Life : Marche des enfants de Bertrix

Détail de l'événement :

Les accueils extrascolaires sont directement en liens avec les enfants et encore plus avec les enfants précarisés. Il est de notre devoir de soutenir des actions comme Viva for Life pour apporter notre pierre à l'édifice et aider ses familles en difficultés. Les enfants des accueils et leurs animateurs s'engagent à marcher pour l'enfance et espère par cela amener des fonds à l'action.



Quel est votre objectif ?

Rapporter un maximum de fonds pour Viva for Life et sensibiliser le grand public à cette action.



Quelque chose à ajouter ? Une anecdote à partager ?

Neige ou pas? Venez nous rejoindre, place des 3 Fers à Bertrix - le mercredi 21 décembre à 13h30, pour le savoir et nous accompagner dans notre marche.