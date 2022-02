Détail de l'événement :

Vente de tricot fait maison au profit de Viva for Life. Mon défi se clôturera lors de mon anniversaire le 23 septembre et ce sera pour moi, le cadeau à moi-même ainsi qu'à Viva for Life.

Les enfants me tiennent à coeur, et tous ont droit à une belle vie, avec tout ce dont ils ont besoin sans se tracasser du lendemain.Récolter un maximum de dons grâce à ma passion.