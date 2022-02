Défi Viva for Life : Les Tartiflettes de PAC Lens

L'association Présence et Action Culturelles de Lens, dans le Hainaut, se mobilise à nouveau au profit de Viva for Life après ses début lors de la deuxième édition de Viva for Life en 2014 à Liège. C’est pourquoi nous entamons notre défi 2022 par une vente de tartiflettes au prix de 6 euros pour un ravier de +/- 500 gr. Les réservations peuvent se faire, au plus tard le 21/02/22, par mail ou par téléphone. L’enlèvement des tartiflettes aura lieu le samedi 26/02/22, de 10 à 16H, rue Delmotte, 17 – 7870 Bauffe.

Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, la livraison à domicile est possible.

Pour une question de facilité, nous privilégions le paiement sur le compte bancaire de PAC LENS n° BE90 0003 1042 2632. Toutefois, nous accepterons le paiement en espèces. En espérant que vous participerez encore nombreux à cet événement, PAC Lens en profite pour vous souhaiter à toutes et tous une bonne année 2022 pleine de joie et de bonheur