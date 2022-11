Défi Viva for Life : Lès pitites orèyes a° tchôd à Barvaux-sur-Ourthe à partir du 16 novembre

Détail de l'événement :

"Lès pitites orèyes a° tchôd" est le défi où un petit garçon de 8 ans fabrique des pompons...et pour chaque pompon fabriqué, sa maman s'engage à réaliser un petit bonnet au crochet pour que les "p'tits poyons" puissent avoir "les oreilles au chaud" cet hiver! Ils vont vendre une partie des bonnets faits à quatre mains autour d'eux. Tout l'argent récolté sera intégralement pour Viva for Life et tous ceux qui ne seront pas vendus, nous les donnerons à une association soutenue par Viva for Life et qui aide les bébés et les enfants entre 0 et 6 ans et leurs familles!