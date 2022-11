Défi Viva for Life : Les pâtisseries du bonheur à Sugny à partir du 12 octobre

Détail de l'événement :

Les résidents du SLS de Revivre à Sugny vont cuisiner avec les élèves de 4ème TQ éducation de l'ISM de Bouillon.

Pourquoi ce projet leur tient à cœur ?

Car : "On aime bien faire plaisir aux enfants et aux personnes qui sont dans le besoin. La précarité touche de plus en plus de monde et cela nous affecte de réaliser que tous les enfants n'ont pas la même chance. Que ce soit en tant qu'élève ou simplement en tant que citoyen nous trouvons cela injuste et aimerions apporter notre pierre à l'édifice pour que certains enfants puissent avoir un avenir meilleur. Cela nous permettra aussi de faire une chouette collaboration entre un service SLS et une école"