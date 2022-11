Défi Viva for Life : Les p'tites mains de Shadow & Co à Musson jusqu'au 17 décembre

Détail de l'événement :

Récolter 250€ (ou plus bien évidemment) au profit de Viva for Life par la vente de petits bricolages confectionnés par ses petites mains, parfois aidée par papa, maman, petite sœur ou petit frère, ou qui voudra se joindre à elle pour atteindre son objectif ! Shadow a 6ans et est l'ainée d'une fratrie de 3 enfants, elle aime danser, chanter, bricoler et surtout elle a un gros cœur ! Elle est très touchée par les histoires qu'elle entend, touchée de savoir que certains enfants n'ont pas la même chance qu'elle.... Ils ont réfléchi un moment à ce qu'ils pouvaient faire pour combler son besoin d'activités manuelles, son envie d'aider les autres et l'impliquer dans le don de soi pour les autres .... Et voilà comment est née l'idée faire des bricolages de Noël à vendre au profit de Viva for Life !