Défi Viva for Life : Les OneSIS marchent à Bouillon à partir du 24 août

Détail de l'événement :

L'ASBL La Source à Bouillon organise des marches ouvertes au public, avec participation payante, pour récolter des fonds pour Viva for Life.

N'hésitez pas et venez découvrir les forêts ardennaises avec eux ! Alors enfilez vos bottines, prenez le bon temps avec eux, ils vous attendent nombreux !

Voici les dates des courses :

24 août à Sugny - 8km

31 août à Muno - 9km

7 septembre à Cugnon - 7,5km

11 septembre à Corbon - 8,5km

21 septembre à Maissin - 11,4km

28 septembre à Bouillon - 10km

3 octobre à Bouillon - 6km

12 octobre à Poupehan-Rochehaut - 10,5km

16 octobre à Paliseul - 10km

26 octobre à Vivy - 8km

30 octobre à Monceau - 11,3km

Retrouvez également le calendrier des marches sur leur page Facebook, ainsi que d'autres informations plus précises pour chaque courses et inscrivez-vous sans plus attendre !