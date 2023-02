Défi Viva for Life : Les mailles se mobilisent à Ronquières à partir du 1er mai

Détail de l'événement :

Un groupe de dames, "les mailles du mardi", réalisent des travaux de tricot crochet et autres. Elles se réunissent tous les 1ers et 3èmes mardi de chaque mois.

Comme elles aiment joindre l'utile à l'agréable, elles aiment que leurs travaux soient utiles. Elles ont déjà participé à plusieurs challenges en confectionnant des bonnets-écharpes qui ont été remis à une association pour des sans abris, par exemple. Ou encore un autre défi dont l'objectif est de réaliser des pieuvres en crochet pour les prématurés en service néonat.

Faisant partie également d'un groupe de brodeuses Ariane leur a demandé de se joindre à elles.

Elles aimeraient, toutes ensemble, vendre leurs réalisations (portes clés, poupées, nécessaire de toilette, macramé et autres châles) et offrir le fruit de cette vente à Viva for Life. L'épicerie du village a accepté d'être point de vente jusqu'en décembre.

Demeurant à Ronquières où le 1er mai y est organisé une grande brocante au plan incliné et le marché des saveurs au village, elles profiteront de ce moment pour installer une table sur leur trottoir et déjà vendre leurs 1ères réalisations. Si cela est possible elles vont essayer de profiter de l'organisation d'autres évènements pour faire une vente, tel que les marches ADEPS au départ de la salle de la gare, kermesse, etc.