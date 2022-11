Défi Viva for Life : Les JazzAnonym's se la jouent "MUSICALS" à Auderghem le 12 novembre

Détail de l'événement :

Après une pause forcée de près de deux ans à cause de la pandémie, c'est le reout des JazzAnonym's ! La troupe musicale remonte sur scène pour reprendre son spectacle haut en couleurs, en hommage aux comédies musicales et aux musiques de film. Du grand classique au plus récent, du plus connu à l'insolite, du rire à l'émotion. Tout va y passer ! Quatre voix et un piano pour un joli moment de partage et d'évasion. On vous attend, pour de nouvelles aventures au profit de Viva For Life!!!

Tarifs :

Adultes - 15€ sur place / 12€ en prévente

Enfants & Etudiante-s - 12€ sur place / 10€ en prévente

Pour bénéficier du tarif "prévente", réservez d'ores et déjà vos places ! Pour ce faire, plein de possibilités :

Par la page Facebook des JazzAnonym's

Par l'un.e des membres de la troupe

Par e-mail (jazzanonyms@gmail.com)

Par SMS ou téléphone (0477/94.81.81)

Attention, une réponse positive à cet événement ne constitue pas une réservation de places !

P.S. : En plus, l'intégralité des bénéfices des représentations sera reversé à Viva for Life. Alors, qu'attendez-vous ?