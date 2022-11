Défi Viva for Life : Les délices d'Isabelle et Dominique à Longchamps à partir du 1er novembre

Détail de l'événement :

Isabelle suit Viva for Life depuis des années et cette année, elle souhaiterait contribuer à une rentrée de dons. Elle fait régulièrement de la pâtisserie pour anniversaires ou autres événements. Son idée était de faire-part de son bénéfice à Viva. A partir de novembre et ce, jusque fin décembre, les bénéfices iront pour le projet.

Tupperware participe également via une conseillère de la concession Charloteaux de Gembloux. Dominique Regnier présentera des produits en incluant les confiseries maison. La pauvreté et le mal- être nous touchent particulièrement quand cela concerne des enfants.