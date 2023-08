Défi Viva for Life : Les défis des Buissonnets au grand cœur à Saint-Vaast

Détail de l'événement :

Les résidents ainsi que les membres du personnel de la Maison de Repos "Les Buissonnets" de Saint-Vaast ont un grand cœur et veulent de nouveau mettre leur pierre à l'édifice pour l'édition 2023 de Viva For Life. C'est une cause qui touche énormément de personnes car ce sont des enfants.

Les résidents veulent se rendre utiles en participant aux différents défis afin de faire augmenter la cagnotte. C'est pourquoi ils se lancent 10 défis en espérant atteindre les 5000€.

Faites des dons, car dès qu'ils atteignent un montant présent dans l'échelle des défis, ils le réalisent dans la foulée. Tout cela vous sera partagé grâce à leurs vidéos. Aidez-les à atteindre l'objectif qu'ils se sont fixés.

Si le plafond des 5000€ est dépassé, ils ont d'autres nouveaux défis en tête pour vous faire sourire, pour partager leur bonne humeur et surtout pour se surpasser.

Voici l'échelle des défis :

500€ : Réalisation d'une chanson en percussions.

750€ : Réalisation d'une grande ola.

1000€ : Un relai à en perdre la boule.

1500€ : Réalisation d'une danse.

2000€ : Les résidents...ahhh ces poètes.

2500€ : 3,2,1... Pâtissez.

3000€ : La mode s'invite aux Buissonnets.

3500€ : Réalisation d'une tour de crêpes.

4000€ : Création de chapeaux.

5000€ : Réalisation d'une scène de théâtre.

L'année passée, ils ont filmés tous leurs défis, ça restera de très bons souvenirs pour tout le monde. Les résidents ont adoré. Ils ont hâte de vous partager leurs nouveaux défis.