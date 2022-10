Défi Viva for Life : Les défilés de Carole Bam, coach des Cheetahs et styliste

Détail de l’événement :

1. Marathon Ô Poséidon de Give&Take et la solidarité challenge wall. L’objectif = réaliser ensemble pendant 2 heures un marathon de nage (42 km ou 1680 longueurs répartis sur 6 couloirs). Les participants sont des sportifs de haut niveau, des membres de clubs sportifs de WoluwéSt-Lambert, des entreprises sociales et privées, des groupements et des personnes issues du monde des médias. Chaque couloir sera occupé et parrainé par une entité accompagnée par des sportifs de haut niveau. Tous les participants de ce couloir seront invités à réaliser ensemble en relais 7 km de nage càd 140 allers-retours ou 280 longueurs pendant 2 heures. Chaque longueur sera transformée en argent pour Viva for Life

2. Le défilé solidaire de Carole Bam Un défilé fashion (catwalk) sera aussi proposé au bord de la piscine avec des sportifs.ves de toutes disciplines qui seront habillés par des créations de Carole Bam, coach des Belgian Cheetahs et créatrice de mode. Des intermèdes danses compléteront le spectacle entre chaque défilé. Certaines pièces de la collection seront mises aux enchères au profit de la cause Viva for Life.