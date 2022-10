Détail de l’événement :

La couture est devenue notre passion. C’est l’occasion de rassembler des amies afin de confectionner de petits cadeaux pour noël tels que : couronnes, boules, emballages cadeaux, pochettes, marque-pages, cartes de vœux etc. dans le but de reverser tous les bénéfices à VIVA FOR LIFE.