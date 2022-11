Défi Viva for Life : Les amis de l'école Les Petits Trèfles se mobilisent à Anderlecht le 27 novembre

Détail de l'événement :

L'objectif est d'organiser une grande brocante ouverte à tous le dimanche 27 novembre 2022 de 10h à 16h. Grâce aux parents, brocanteurs et visiteurs pourront déguster des plats sucrés et salés, se réchauffer autour d'un café, thé ou chocolat chaud.

Le prix de l’emplacement ainsi que les bénéfices des ventes de boissons et de nourriture, sera intégralement versé à Viva For Life. De plus, cette action permettra aux familles précarisées d’acheter à petits prix des vêtements, jouets, etc ce qui fait le lien avec l'objectif spécifique de cette année concernant la précarité infantile.

Pour réserver un emplacement :

Faites un don de 10€ directement sur notre page

Envoyer un e-mail à : lespetitstrefles@anderlecht.brussels avec vos coordonnées complètes.

Nous vous contacterons ensuite pour l'organisation de ce jour-là.

Vous pouvez augmenter leur cagnotte en faisant un don sur la page de notre défi. Celui-ci est déductible fiscalement à partir de 40€.

Quelque chose à ajouter ? Une anecdote à partager ? Notez cette date dans votre agenda et venez les aider à réaliser leur défi!