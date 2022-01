Détail de l'événement :

Pendant mon temps libre, mon crochet n'est jamais très loin. Je réalise des amigurumis. Qu'est-ce donc? C'est un concept japonais qui désigne des animaux anthropomorphes réalisés au crochet. Ensuite le concept s'est étendu à d'autres choses comme des fruits et des légumes notamment. Toujours au crochet.

Pour me contacter, n'hésitez pas à me contacter via ma page Facebook pour découvrir les modèles réalisés et vendus au profit de Viva for Life.