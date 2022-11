Défi Viva for Life : Les 12 heures crêpes à Bertrix le 22 décembre

Détail de l'événement :

L'équipe éducative ''le 210'' souhaite réaliser un défi au profit de Viva fort life.

Viva For Life leur est déjà venu en aide à plusieurs reprises et ils souhaitent renvoyer l'ascenseur en mobilisant les familles avec lesquelles ils travaillent au quotidien.

Voilà ce qu'ils rajoutent : "Nos foyers communautaires de Houmont accueillent et hébergent des hommes, des femmes et des familles qui rencontrent à certains moments de leur vie des problèmes tels que la solitude, l'abandon familial, de grandes difficultés financières, l'hôpital, la prison, des problèmes de santé divers... Le projet pédagogique consiste à les épauler pour accéder à une vie sociale harmonieuse et aussi autonome que possible. La solidarité est l’un des piliers fondateurs de notre association. Nous avons choisi et privilégié une vie en communauté afin que chacune des personnes accueillies puissent de par son expérience de vie, ses compétences, ses valeurs, accompagner son voisin de table, de chambre, dans sa détresse ou plutôt dans sa reconstruction. C’est ainsi qu’une complicité se met en place, que des échanges permettent l’apparition d’un sourire, d’une reconnaissance, que l’expression d’une convivialité, d’une chaleur humaine bienfaitrice qui rendent possible l’envie de se relever et de dépasser les obstacles de la vie. Même dans la difficulté, nous pouvons donner de nous pour le bien de l’autre sans rien attendre en retour."