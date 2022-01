Détail de l'événement :

Depuis toute petite, je me rends compte que beaucoup d'enfants n'ont pas autant de chance que moi. J'en ai cotoyé dans plusieurs écoles, primaire et secondaire. ça me semble "normal" de les aider.

Parcourir au moins 1000 km sur mon année lors de randonnées et marches en famille.

Récolter au moins 1€ par km parcouru. J'aime beaucoup marcher. J'allie ainsi plaisir et engagement pour une cause qui me tient à coeur.