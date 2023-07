Défi Viva for Life : Le Tour de Belgique pour la bonne cause à partir de septembre 2023

Détail de l'événement :

Après avoir réalisé en solitaire le GR20 en 2021 et en couple le TMB en 2022...

Edwige réitère pour cette troisième année, un nouveau défi dans un tout autre sport. Elle troque son sac à dos de 18Kg et ses bâtons de randonnée pour enfourcher une selle de vélo!

Son grand-père, décédé en octobre 2022 était un fan de vélo. Voilà pourquoi cette année elle ressent le besoin de lui rendre hommage et de continuer à faire ce genre de défi sportif pour la bonne cause!

Evidemment, comme toujours, son petit Teddy fera partie de l'aventure ! Son objectif est de parcourir la Belgique à vélo! Tout en passant par des lieux ayant une signification pour son grand-père!

Le pré-départ se tiendra à l'Atomium de Bruxelles, le 23 septembre prochain (un clin d'oeil à l'Exposition universelle de 1958). Elle ralliera, ce jour-là, sa ville d'origine et la sienne, Chièvres afin d'y réaliser le départ réel le lendemain, le 24 septembre. Comme il s'agit d'une boucle, l'arrivée se tiendra également dans la cité des aviateurs, le dimanche 1er octobre.

Depuis 3 ans, sa filleule dessine le logo de ses défis! Elle n'avait que 12 ans lors de la conception du logo du GR20! Cela lui tient à coeur de continuer sur cette lancée.

Elle profite de son talent pour apposer son dessin sur des badges et magnets qu'elle vend au profit de Viva For Life! Pourquoi Viva For Life? L'opération a lieu chaque année depuis 2013, 10 ans qu'elle y contribue à sa manière, en participant à certains défis, en achetant des goodies, en faisant des dons, en se rendant au cube,... Elle a choisi Viva For Life car son chemin l'a mené vers le métier de psychomotricienne qu'elle n'exerce malheureusement pas actuellement.

Lors de ses stages, elle a été confrontée à la vie dans les foyers d'accueil, un des nombreux domaines dans lequel les dons de l'opération sont reversés afin de rendre moins compliqué le quotidien de ces enfants placés.

3050€.... C'est une sacrée somme d'argent! La première année, elle visait les 500€, secrètement les 2000€.... La seconde, je visais les 1000€ mais en espérais toujours le double... Après avoir récolté 3750 € en 2021 et 3200€ en 2022... Le calcul est vite fait... Il reste 3050€ pour atteindre les 10.000€ en trois années de défi!

Ce serait MERVEILLEUX de les atteindre pour les 10 ans de Viva For Life et pour ce défi qui lui tient plus que jamais à cœur!

N'hésitez pas à suivre ses préparations physiques, logistiques et ses aventures en temps réel sur sa page facebook: La chouette vadrouille!

Teddy et elle vous remercient d'avance pour vos dons! Petits, grands... Ils sont tous importants!