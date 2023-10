Défi Viva for Life : le projet AtChoum à Marilles à partir du 1er octobre

Détail de l'événement :

Le projet AtChoum ce sont deux entrepreneurs entourés de leurs famille qui ont décidé de se mobiliser pour Viva For Life.

Ensemble, Antoine de "AtelierInfographik" et Charlotte de "Les Cerises Vertes" et leurs familles respectives ont fait imprimer leur collection de mouchoir rigolos, les cousent et les vendent au profil de Viva For Life ! Les tissus utilisés sont repris de rouleaux abandonnés au fond d'un atelier.

En participant à leur projet, vous vous moucherez avec style et élégance même avec la pire des grippes.