Défi Viva for Life : Le projet AtChoum à Marilles à partir du 03 novembre

Détail de l'événement :

Le projet AtChoum, c’est un projet familial mené par Apolline (9 ans), Gaspard (11 ans) et leur maman Charlotte. Ensemble, ils se mobilisent pour deux causes importantes : la planète et Viva for Life !

En famille, ils confectionnent et vendent des mouchoirs en tissu réutilisables. Ensemble, ils découpent, cousent, plient, repassent et s’occupent de toutes les étapes de la confection d’un mouchoir en tissu. L’entièreté des bénéfices sera reversée à Viva For Life.

Vous avez envie d’en savoir plus sur leur projet et leur aventure ? Rejoignez-les sur leur page Facebook.