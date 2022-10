Défi Viva for Life : Le parc enchanté d’Halloween à Blaton le 29/10

Détail de l’événement :

Le 29 octobre, la Maison rurale et le Parc Posteau de Blaton seront empreints de magie pour fêter Halloween.

Dès 17 heures : des animations pour petits et grands à la Maison rurale avec un stand de grimage et de sculpture de citrouilles. Ramenez votre courge, nous vous aiderons à la décorer. Possibilité de goûter et de boire un verre sur place. Les bénéfices seront reversés à Viva for life.

Un parcours magique dans le Parc : Munis d’un plan du Parc Posteau, les enfants devront parcourir les allées du parc et aller à la rencontre d’un magicien, d’une sorcière ou encore d’une cartomancienne dans sa roulotte. Ils devront réussir des missions, découvrir des énigmes et même boire une potion magique s’ils veulent obtenir des bonbons. Bref l’occasion de passer un bon moment en famille pour fêter Halloween et l’arrivée de l’hiver dans une ambiance magique et peu effrayante.

Vers 18h30 : un feu de joie au Parc Posteau pour célébrer l’arrivée du froid et éloigner le mauvais sort.

Vers 19 heures-19h30 : une balade nocturne au cœur du village pour collecter des bonbons auprès des forains ou jeter un sort. N’hésitez pas à venir déguisés !