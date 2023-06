Détail de l'événement :

Monsieur Nicolas, en partenariat avec les centres culturels de Bertrix, Ciney, Rouvroy et Genappe lance le défi de récolter un maximum de dons pour Viva for Life 2023 et de remettre le chèque à Bertrix le 20 décembre 2023.

Il y aura 4 spectacles qui participeront :

10/12 à Genappe,

16/12 à Ciney,

17/12 à Rouvroy,

et le 20/12 à Bertrix pour la clôture.

Soyons généreux !