Détail de l'événement :

Le club de Basket de Bertrix va collecter des fonds en parrainant des Lay-up. Ces Lay-up seront tirés le 17/12/2022 de 10 à 22h au complexe sportif de Bertrix par tous les membres du club. Il sera possible de faire connaissance avec ce magnifique sport et de rencontrer els membres de ce petit club à l'esprit familial.

Petite restauration possible sur place.