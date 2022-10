Défi Viva for Life : La Solidarité en marche dans les forêts ardennaises à partir du 07 octobre

Détail de l'événement :

Passionnée de randonnée et très sensible aux questions relatives à la précarité, Eloïse souhaite apporter sa contribution à la campagne de Viva For Life 2022. Si elle a apprécié plusieurs périples en Europe et en Amérique latine, elle reconnait aussi toute la valeur des chemins de proximité. La rencontre de l'autre s'opère déjà près de chez soi.

Elle s'engage comme défi personnel à parcourir 500 kms à pied entre le 07 octobre et le 20 décembre 2022. De la sorte, elle espère susciter chez ceux qui la suivront, l'envie de se mettre en route à leur tour. Cette démarche s'accompagne du souhait de prendre en considération les difficultés auxquelles sont exposés quotidiennement de nombreux enfants et leur famille en situation de précarité. Via ces kilomètres parcourus, elle souhaite donc récolter un maximum de dons au profit des associations et projets dans le domaine de la pauvreté infantile en Fédération Wallonie-Bruxelles.