Défi Viva for Life : La Nationale 4280

Détail de l'événement :

Une course polulaire de 5 ou 10 km sera organisé le 20 juillet à la ville de Hannut.

Le but est de courir au moins 4280 km en total (5 ou 10 km)

Hannut la belgicaine est fière d'étoffer son programme des fêtes du 21 juillet par cette course Elite sur route inexistante à ce jour dans le calendrier des défis running en Wallonie.

Les hannutois n'en croiront pas leurs yeux de voir débouler les sportifs à plus de 20km/h dans les rues du centre-ville, à deux pas de la foire foraine et des terrasses qui donnent au coeur de la ville cette convivialité dont nous faisons souvent l'éloge.

La course populaire programmée permettra à tous les citoyens de démarrer les festivités de la Fête Nationale dans l'esprit chaleureux des épreuves sportives familiales. Hissez haut les couleurs de notre drapeau pour que les rues soient colorées de noir-jaune-rouge lors du passage des participants !

Evénement qui en plus de faire bouger Hannut se voudra solidaire car les bénéfices de la course seront reversés au profit de Viva for Life !

En étant un des clubs sportifs des plus importants de la ville de Hannut, nous sommes conscients et terriblement touchés par la précarité chez les enfants.