Défi Viva for Life : La Lavende de Clem à Soignies à partir du 03 novembre

Viva For Life lui a permis de se rendre compte de la chance qu'elle a de ne manquer de rien d'essentiel. Trop d'enfants n'ont pas cette chance. Elle s'est demandée comment elle pouvait les aider avec ses petits moyens.

Elle a eu l'idée de profiter de la lavande du jardin en la récoltant pour en faire des sachets senteur et les vendre au profit de Viva For Life. Elle compte vendre les sachets senteur dans son quartier et à son entourage (60 sachets entre 3 et 5 €).

Elle est déjà contente d'avoir partagé ces moments en famille : récolte avec papa, égrainage avec maman et papa, fabrication des sachets (couture) avec mamy, ... Elle compte sur les coéquipiers de papa pour acheter plusieurs sachets. Il faut qu'ils prennent conscience de l'odeur de leur sac de rugby et qu'ils investissent dans les sachets senteur pour la bonne cause et aussi pour nos narines !