Défi Viva for Life : La guirlande lumineuse pour les yeux des enfants

Détail de l'événement :

Leur défi est de réaliser la plus longue guirlande de pompoms possible et par ce biais récolter un maximum de fonds pour le Viva for Life. Par la même occasion, leurs différentes associations (résidence-service, asbl Eglantine et Alter Ego) vont partager de merveilleux moments d'échanges pour tout âge, tout horizon pour atteindre cet objectif.

Enfant, Cindy a grandi dans un foyer d'accompagnement. Recevoir un cadeau ou pouvoir faire une activité grâce à un généreux donateurs lui permettait d'oublier le temps d'un moment les difficultés qu'elle traversait. Adulte, elle est devenue éducatrice spécialisée, et pendant plus de 20 ans elle a pu voir s'illuminer les yeux des enfants accompagnés grâce à des actions comme celle-ci.

Actuellement, elle a quitté le secteur de l'enfance mais il lui tient à cœur de pouvoir prendre part à ces moments de pur bonheur pour les enfants qui pourront en bénéficier. Pour l'aider dans ce challenge, elle a la chance d'être accompagnée par 2 associations qui partagent ce souhait.