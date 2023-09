Défi Viva for Life : La Foire du Livre à Florennes le 18 novembre

Détail de l'événement :

Comme l'an dernier, La Famille Bonvoyage organise Viva for Livres, la foire du livre de Florennes au profite de Viva for Life.

Parmi la soixantaine d'auteurs participant à l'événement, on retrouvera notamment Adrien Joveneau, Thierry Luthers, Adrien Devyver, Anouchka Sikorsky, David Lallemand, Bruno Brel et Bou Bounoider, écrivain et critique littéraire de Vivacité qui en sera le parrain.

L'ensemble des bénéfices généré par l'événement sera intégralement reversé au profit de Viva for Life.

En dehors des rencontre avec les auteurs, les visiteurs pourront assister à des spectacles pour enfants, des conférences pour les grands, rencontrer St Nicolas, participer à leur tombola extrêmement bien garnie, avec notamment de nombreuses entrées pour des sites touristiques de premier plan, ou encore se sustenter au bar et à la petite restauration.

Viva for Livres se tiendra le 18 novembre de 11 à 19h à l'école du Château de Florennes (accès au parking par la rue du Parc)