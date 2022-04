Défi Viva for Life : La Chouette Vadrouille

Détail de l'événement :

Edwige, marcheuse solidaire, enfile à nouveau ses chaussures au profit de Viva for Life.

Après avoir traversé en solitaire, la Corse du Nord au Sud en 2021, via le GR20, la chouette vadrouille a décidé de réitérer un nouveau challenge cette année. Tout comme l'an dernier, elle se fera parainner afin de lever un maximum de don au profit de l'opération de solidarité Viva for Life.

Il s'agit de parcourir le Tour du Mont Blanc en traversant les 3 frontières: la France, l'Italie et la Suisse via le sentier de Grande Randonnée. Le trajet est équivalent à celui du GR20: un peu plus de 180Km à arpenter sur plus de 11.000m de dénivelés positifs.