Défi Viva for Life : L'histoire de la Famille Bon Voyage

Détail de l'événement :

Voilà déjà quelques années, que la Famille Bonvyage se mobilise au profit de Viva For Life et nous sommes ravis de pouvoir compter sur citoyen qui mette à profit des projets personnel pour soutenir l'opération de solidarité Viva for Life.

Par le biais d'un roman qui aborde, entre rires et émotion, le thème de la précarité infantile tout en emmenant le lecteur dans un merveilleux voyage en famille à la découverte de Madrid, La Famille Bonvoyage soutient un projet qui lui tient à coeur en reversant 1€ sur chaque livre vendu (au prix de 10€) au profit de Viva for Life