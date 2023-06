Défi Viva for Life : Kiwanienne Xtrem Race à Estaimpuis les 1 et 2 juillet

Détail de l'événement :

- 2023 marquera les 10 ans de la Kiwanienne -

10 années marquées de nombreuses évolutions à commencer par leur nom qui a changé en 2020 pour une nouvelle tournure : Kiwanienne XtremRace !

Et pour cause, dans cette nouvelle édition de 2023, il y aura un itinéraire XtremRace de 6 et 13km orienté "course d’obstacles". Ce circuit se terminera par l’Air Race, un parcours de châteaux gonflables de plus de 150m (qui ne vous laissera pas indemne…). Multiples châteaux gonflables pour enfants.

Durant ce WE, vous pourrez toujours retrouver les circuits marche et VTT, un classique de la Kiwanienne depuis leurs débuts.

Un festival Food trucks sera au programme pour régaler vos papilles. Soirée avec Concert de Cover + DJ le samedi. Harmonie Royale de Péronnes le dimanche apéro/midi.