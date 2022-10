Défi Viva for life : Kiwa for Life

Détail de l'événement :

Ce n'est pas la première fois que Kiwa se mobilise. En 2020, ils ont récoltés 10.000 euros. En 2021, 35.000 euros.

En 2022, ils espèrent atteindre la somme de 45.000 euros! Les enfants de leur région comptent sur vous ! Les Kiwaniens de Belgique francophone se mobilisent pour atteindre l'objectif en commercialisant la Kiwa for Life, mais également en versant sur un compte commun des dons modestes ou conséquents afin de faire gonfler la cognote de l'opération Viva for Life.

Dans le cadre de l’opération "Viva for Life" de Vivacité, les clubs Kiwanis de Belgique francophone dont la devise est "servir les enfants du monde" organisent un défi et souhaitent apporter leur soutien financier aux actions sponsorisées par l’opération. Ils ont donc choisi de créer une bière qu'ils ont nommé la "Kiwa for Life".

La brasserie Deseveaux de Boussu a, avec beaucoup d’enthousiasme, soutenu leur projet et a embouteillé une bière blonde avec une étiquette aux couleurs de "Viva for Life" et du Kiwanis. Cette bière est commercialisée par pack de quatre bouteilles de 33cl. ils espèrent de tout cœur que la population belge sera au rendez-vous pour soutenir "Viva for Life". Les enfants de leur région comptent sur vous !