Détail de l’événement :

Nous sommes une asbl de danse et nous organisons une journée complète dédiée à Viva for Life. A partir de 9 heures et jusqu'à 16 heures, il y aura des marches de 5 km 7 km et 10 km d’organisées et le soir, de 18 heures à 21 heures, un marathon de zumba avec 5 instructeurs différents. Cette journée se passera le 19 novembre à Hensies, à la salle paroissiale rue de l’Eglise numéro 30 Et durant toute la journée, il y aura de quoi se restaurer et boire.