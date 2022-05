Défi Viva for Life : je dépasse les "bornes" pour Viva for Life

Détail de l’événement :

Parce que l’enfance a toujours eu une place prépondérante dans ma vie, parce que j’ai connu la précarité et que je ne conçois pas qu’un enfant vive ça, parce que j’aime mener des combats en incitant les gens à faire de même et parce qu’en 2022 je ne devrais pas écrire ces lignes… Pour toutes ces raisons et bien d’autres, j’ai décidé de ne pas rester inerte et inutile en embrassant la cause de Viva for Life !



Olivier se met au défi de "dépasser les bornes" en marchant au minimum 500 kilomètres avant le 20 décembre 2022. Olivier réalisera également un trek de 60 kilomètres d’une seule traite. Déterminé et décidé de s’engager au profit de Viva for Life, Olivier vous invite à faire de même et à le rejoindre dans son projet de collecte solidaire au profit de l’enfance vivant sous le seuil de pauvreté en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Olivier nous fait part de son expérience qui le pousse à agir : "À une époque de ma vie, j’ai été artiste de rue pour subvenir à mes besoins et j’ai pu constater que la solidarité existe dans ce pays. Pour moi, c’est la plus belle des valeurs, je sais que mobiliser n’est pas insurmontable et que déplacer des montagnes est un objectif réalisable."