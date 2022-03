Détail de l'événement :

L'activité "je cours pour ma forme" apporte une amélioration physique, psychologique et sociale.



Pour fêter les 10 ans de fonctionnement à Couvin, les animateurs et l'échevin des sports ont décidé de soutenir Viva for Life en invitant les adhérents actuels et anciens à participer à une marche ou un jogging et donner ainsi une petite aide pour l'enfance qui elle aussi a besoin de soutien physique, psychologique et social.