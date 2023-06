Défi Viva for Life : J'M chante pour la bonne cause à Leuze jusqu'au 31 décembre

Détail de l'événement :

Sous un kiosque à musique, sur la terrasse d'un café, d'un restaurant, pour votre anniversaire, ou encore pour une autre occasion ?

Jean-Marc vous jouera ses compositions (chants et guitare) en toute simplicité dans un univers pop, rock, ballades, airs Irlandais, souvent liées au thème de l'amour.

Les gains récoltés seront versés à Viva For Life 2023. Il vous tiendra au courant de ses prestations via les réseaux sociaux. Si vous avez une proposition elle sera la bienvenue. Au plaisir de chanter pour vous, pour Viva For Life !