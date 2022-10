Défi Viva for Life : ISF For Life

Détail de l'événement :

Grâce au soutien de sa Direction, à la mobilisation de son personnel et à l’aide précieuse de ses élèves, l’ISF peut mettre en place plusieurs activités afin d’aider au mieux la cause VIVA FOR LIFE 2022 :

Grand quizz de culture générale ouvert au public

Défi sportif afin de relier l’ISF de Virton à la Grand Place de Bertrix en 5e et 6e Techniques Sociales

Réalisation de bricolages divers au premier degré différencié

Vente de pâtisseries lors des récréations en lien avec le cours d’anglais au premier degré commun

Afin de les aider à concrétiser tous ses projets, l’Institut a ouvert une cagnotte en ligne. N’hésitez pas à les soutenir. Chaque personne est importante, chaque aide, de quelque façon que ce soit, nous est bénéfique. Ne laissons pas la pauvreté gagner du terrain!

Pour l’équipe organisatrice, ADAM Damien – Professeur de langues