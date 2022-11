Détail de l'événement :

Ibrahima aura 12 ans en décembre et tous les ans depuis longtemps il donne pour Viva For Life avec la famille. Depuis 2 ans, il veut faire un défi qu'il a imaginé et cette fois ça y est ! Régulièrement, il va ramasser les déchets plastiques, métalliques à proximité de chez lui.

Le but est de parrainer les kilos ramassés : 2€ le kilo.