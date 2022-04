Détail de l'événement :

Veille de 15 août, ça bougera en Province de Luxembourg avec un événement que l'on ne voit pas tous les jours au profit de Viva for Life : une compétition de tir à l'arc. Le 14 août, l'Hotton Archery Club vous convie à participer à sa compétition en extérieur de tir à l'arc. Débutants, amateurs et pros de la flèche (affiliés) sont invités sur deux épreuves : 50/30m et 2x25m.

C'est l'ancien terrain de football de Hotton qui aceuillera la compétition.