Défi Viva for Life : Geste d'Espoir d'Arlon : marche parrainé à Arlon à partir du 10 novembre

En Belgique, un enfant sur 10, soit 43.000, saute au moins un repas par jour parce qu'il vit en situation d'extrême pauvreté. Il ressort également, qu'un enfant sur trois en situation de pauvreté, se retrouve non nourri, mal nourri ou insuffisamment nourri sur les bancs de l'école.

Des boîtes à tartines vides à l'école ! Non !

Et cela cache souvent un problème beaucoup plus important, qui se déroule à huis clos à la maison ! Pour soutenir Viva for Life, ils comptent faire une marche parrainée avec tous les membres de l’asbl Geste d'Espoir. L'argent qui sera récolté permettra de financer des dizaines d'associations qui luttent quotidiennement contre la pauvreté des enfants. Leur association essaie de lutter un peu contre cet état de précarité, notamment en proposant à manger tous les samedis aux personnes défavorisées d'Arlon.

Ils vous invitent donc à faire un don en cliquant sur le bouton "Je fais un don". Pour tout don dès 40 € vous recevrez une attestation fiscale en 23.