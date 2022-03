Défi Viva for Life : Gala de Magie

Détail de l'événement :

Notre ASBL a décidé de soutenir une nouvelle fois l’opération Viva For Life et cette année, place à une activité familiale. En effet nous proposons de venir assister à un Gala de Magie où pendant 2h30 les artistes vont se relayer en proposant des tours incroyables, de grandes illusions et même du mentalisme, le tout au profit des enfants vivant sous le seuil de pauvreté ! Toutes les informations sur asblsurimi@scarlet.be et les billets sont en ventes sur https://my.weezevent.com/magie "