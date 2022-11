Détail de l'événement :

Aujourd’hui, la précarité infantile est un fait connu. En Belgique, elle ne cesse d'augmenter et cette situation s'accentue et enferme des milliers d'enfants dans un système discriminatoire en matière d'accès à la santé, à l'éducation, au logements et aux loisirs. Le Foyer Anderlechtois et son CoCoLo sont sensibles à ce phénomène et poursuivront de soutenir Viva For Life!