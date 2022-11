Défi Viva for Life : Food for Life à Saint-Servais à partir du 17 novembre

Détail de l'événement :

Pour la 4ème année consécutive, le Beau Vallon - Soins spécialisés en santé mentale - participe à l’opération de solidarité Viva for Life 2022. Pour apporter leur soutien à la lutte contre la pauvreté infantile, ils proposeront de délicieux cougnous, des crêpes, des tartiflettes et des hamburgers. Ces produits gourmands, faits maison par leurs équipes de boulangerie et de cuisine, seront disponibles à la vente entre le 17 novembre et le 9 décembre. Afin de permettre aux 650 membres du personnel de l’institution de participer à l’action, tout en régalant leurs papilles, celles de leur service, de leurs collègues ou de leurs familles, la vente de ces préparations gourmandes se déroulera sur 4 jours :

le jeudi 17 novembre : vente d'hamburgers à manger sur place

le jeudi 1 décembre : vente de tartiflettes à emporter

le vendredi 9 décembre : vente de cougnous

le vendredi 9 décembre : vente de cougnous et de crêpes lors de la Saint-Nicolas des enfants du Beau Vallon.

Les bénéfices de ces ventes seront intégralement reversés à Viva For Life. En 2019, 2020 et 2021, le Beau Vallon s'était déjà mobilisé et avait récolté 3000 euros pour l'opération, chaque année. L’institution espère récolter autant ou plus cette édition 2022, et ainsi faire un beau don à Viva for Life.