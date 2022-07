Défi Viva for Life : Florenville soutient Viva for Life

Détail de l'événement :

Le collège de Florenville souhaite lancer un appel aux dons.

Lorsque la cagnotte attendra certains paliers, l'ensemble du collège de Florenville réalisera un défi sportif ou social qui aura été prévu à une date précise..

La liste des défis a réaliser par le collège est connue d'avance et reprend :

1) Course relais de 2km à la piscine de Florenville;

2) Tour de la commune de Florenville à vélo en passant par chaque village;

3) Permanence politique au marché mensuel d'octobre;

4) Ramassage de déchets en bord de route;

5) Réalisation d'une structure en fleurs de papier crépon en signe de soutien au carnaval de Florenville;

6) Réalisation d'un parcours Via Ferrata ou accrobranche à Florenville.