Défi Viva for Life : Fleet Bikers Tour à Bouge le 8 octobre

Détail de l'événement :

Balade moto en groupe et sécurisé au départ de STEVENY Ford Namur. Toutes motos bienvenues (vitesse minimum de 90 KM/H).

Pour assurer une bonne organisation et la sécurité des tours, inscription obligatoire pour le 05/10/2023 au plus tard via le bouton d’inscription ci-dessous. L’événement peut être annulé par les organisateurs pour cause de mauvais temps.

Programme :