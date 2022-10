Défi Viva for Life : Flashmob à Blaton du 21 au 24 novembre

Détail de l'événement :

Leur défi est d'organisation une "FLASHMOB" qui regrouperait un large public.

Ils iraient à la rencontre de chaque village et de ses habitants qu'ils soient petits, grands, jeunes et moins jeunes en les conviant à cet événement musical et artistique.

L'objectif est bien connu : récolter un maximum d'argent en sensibilisant non seulement les habitants mais également les commerçants locaux auprès de qui ils iront à la rencontre notamment pour promouvoir l'événement par un don mais également en autorisant le dépôt d'une affiche.