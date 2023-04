Détail de l'événement :

Venez a la découverte d'Artisans de bouches et autres et surtout venez découvrir ou redécouvrir la Witloof de pleine terre sous toutes ces formes au stands des compagnons du Witloof d'Evere ASBL au profit de Viva For Life.

Les compagnons du Witloof ont pour but la défense et la promotion du chicon de pleine terre.