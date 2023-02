Détail de l'événement :

Duathlon du mont de Mainvault (Ath) afin de récolter des fonds et de sensibiliser à la pauvreté infantile.

L'objectif est de faire un maximum d'ascension du mont de Mainvault en vélo ou en courant afin de récolter un maximum d'argent. Aller le plus loin possible tant dans l'effort que dans la collecte des fonds "Il y a beaucoup de sang, de sueur et de tripes entre les rêves et les succès".