Défi Viva for Life : Donnerie spécial cadeaux de fin d’année

Détail de l’événement :

Le samedi 19/11/2022, nous organisons une donnerie spécial cadeaux de fin d’année dans le cadre des défis Viva For Life Tour (qui s’arrêtera à Bernissart – plus précisément à Harchies le jour des féeries le 18/12). En plus de la donnerie, des ateliers seront proposés et une vente aux enchères sera organisée pour augmenter les dons. Venez avec de beaux objets, des accessoires, des jeux/jouets que vous n’utilisez plus et repartez, si vous le désirez, avec des cadeaux pour les fêtes ! Possible de venir sans rien apporter !