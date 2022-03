Défi Viva for Life : Didier et ses 1500km au profit de Viva for Life

Détail de l'événement :

Cette année, et comme bien d'autres organisateurs de défis pour Viva for Life, Didier s'embarque dans l'aventure.

Passionné de randonnée, Didier met sa passion au profit de l'opération de solidarité en se faisant parrainer en ligne via la plateforme de dons dédiée aux organisateurs de défis.

La cause le touche profondément :" les enfants sont notre avenir et nous n'avons pas le droit, en 2022, de laisser grandir des enfants dans la pauvreté et sans leur donner les armes pour les faire devenir des adultes."

L'objectif de Didier sera de recueillir 3000 € en parcourant au moins 1500 kilomètres en Belgique d'ici fin décembre. Ses proches, ses amis et sa famille lui apporteront leurs soutiens dans sa mobilisation citoyenne au profit de l'enfance vivant sous le seuil de pauvreté en Fédération Wallonie Bruxelles.